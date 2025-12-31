В Петербурге предложили легализовать конные экипажи

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил признать конные экипажи городским транспортом в городе. Об этом написал в своем Telegram-канале.

Движение карет он предложил разрешить в связи с наступающим Годом Лошади. Депутат считает, что движение конок нужно запустить под единым брендом «Петербургский экипаж».

«Этот проект не только повысит туристическую привлекательность Северной столицы, но и создаст экологичную альтернативу для познавательного отдыха в перегруженном транспортом центре», — написал он.

Цивилев также добавил, что в случае принятия инициативы важно определить оператора проекта с обязательной разработкой стандартов.

В ноябре в Петербурге уже приняли другой закон о животных — были установлены правила содержания собак. Согласно закону, собаки должны пребывать вне места ее содержания только на поводке. Потенциально опасной собаке, рост которой в холке превышает 40 см, необходимо находиться на поводке и в наморднике на расстоянии не более 80 см от владельца. Хозяев собак также обязали убирать за ними во время прогулок.

Ранее в Красноярском крае приняли закон об эвтаназии бродячих собак.