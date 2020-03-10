Позволяющую Путину переизбираться на 5 срок поправку одобрили в Госдуме

В Госдуме одобрили поправку к Конституции, которая дает действующему президенту Владимиру Путину переизбираться на пятый срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

С данной инициативой выступила депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова. Она попросила коллег юридически сформулировать поправку.

В документе законопроекта сказано, что с момента вступления его в силу, лица, занимающие или занимавшие должность главы государства, могут вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, вне зависимости от того, сколько сроков они находились у власти ранее.

Таким образом, согласно поправке, Путин получит возможность в пятый раз занять пост лидера государства.

Ранее стало известно, что Путин одобрил инициативу Терешковой. Однако он уточнил, что данное предложение нужно согласовать с Конституционным судом России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.