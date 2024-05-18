Киев попросил США снять ограничения на использование оружия против целей в РФ

Украина попросила администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование оружия против целей на территории России. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает издание, этот запрос был сделан на прошлой неделе и сейчас находится на рассмотрении у американских властей. Украина обратилась с такой просьбой к США на фоне успехов российской армии.

Российские войска ведут успешное наступление на Харьковском направлении. Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы создал идеальные условия для российских войск в Харькове.

До этого в Минобороны России сообщали, что российские военные группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) страны за неделю взяли 12 населенных пунктов в Харьковской области.

По данным министерства, в течение последних семи дней были взяты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое и Красное.

Также под контролем военных страны теперь находятся Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Ранее стало известно о панике ВСУ из-за наступления российских войск под Харьковом.