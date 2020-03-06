Путин поручил включить пункты о нарушениях в УК и КоАП при голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин поручил внести в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменения, которые будут устанавливать ответственность за нарушения, выявленные при голосовании по Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свое решение он объяснил тем, что голосование по поправкам в Конституцию будет организовано и проведено по модели закона о президентских выборах.

«Это значит, что и ответственности за нарушение процедуры должны быть такими же, как и за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента», — заявил Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Глава государства добавил, что дал поручение внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс и КоАП.

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