Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО поразили украинский БПЛА над Белгородчиной

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, около 12:00 по московскому времени ВСУ попытались совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.

Сообщалось, что российские силы ПВО в ночь на 10 мая уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Московской и Белгородской областями. По информации минобороны, три беспилотника сбили над территорией Брянской области, один над Московской областью и один — в Белгородской области.

Накануне вечером на территории предприятия «Первый завод» в Дзержинском районе Калужской области произошел пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата. Загорелись три резервуара с дизтопливом и один с мазутом.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как попал под обстрел ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами