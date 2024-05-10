Российские силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, около 12:00 по московскому времени ВСУ попытались совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.

Сообщалось, что российские силы ПВО в ночь на 10 мая уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Московской и Белгородской областями. По информации минобороны, три беспилотника сбили над территорией Брянской области, один над Московской областью и один — в Белгородской области.

Накануне вечером на территории предприятия «Первый завод» в Дзержинском районе Калужской области произошел пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата. Загорелись три резервуара с дизтопливом и один с мазутом.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как попал под обстрел ВСУ.