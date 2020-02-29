В Иране пятеро депутатов заразились коронавирусом

В Иране пятеро членов парламента заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя президиума законодательного органа Асадуллы Аббаси.

Как отмечается, анализы на наличие COVID-19 сдали 100 парламентариев, пять результатов оказались положительными. Оставшиеся депутаты также пройдут тестирование.

Согласно данным агентства Trend, в республике 593 зараженных коронавирусом человек, 43 человек скончались.

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