В Иране пятеро депутатов заразились коронавирусом
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В Иране пятеро членов парламента заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя президиума законодательного органа Асадуллы Аббаси.
Как отмечается, анализы на наличие COVID-19 сдали 100 парламентариев, пять результатов оказались положительными. Оставшиеся депутаты также пройдут тестирование.
Согласно данным агентства Trend, в республике 593 зараженных коронавирусом человек, 43 человек скончались.
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