Мишустин назначил депутата Баталину замминистра труда и соцзащиты

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Заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев, председатель комитета... Заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев, председатель комитета...
Заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев, председатель комитета...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета «Единой России» Ольгу Баталину заместителем министра труда и соцзащиты России, говорится на сайте правительства.

«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты», — написано в распоряжении.

С 2011 года Ольга Баталина является депутатом Госдумы. С 2014 по 2016 год она была председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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