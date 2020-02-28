За нарушения на голосовании по Конституции предложили ввести уголовное наказание

В Госдуму внесли законопроект, распространяющий уголовную ответственность за нарушения на выборах в том числе и на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, уголовное наказание в зависимости от степени правонарушения предусматривается от штрафов до 4 лет лишения свободы.

Законопроектом вносит изменения в статьи УК РФ 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 142.1 «Фальсификация итогов голосования», 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

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