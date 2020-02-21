Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская Демократическая партия запустила очередную кампанию по дезинформации, делая заявления о том, что Россия якобы пытается вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в 2020 году. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, демократы начали такую кампанию в конгрессе.

Американский лидер написал в своем твите, что они «говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые до сих пор, две недели спустя, не могут посчитать голоса (на кокусе, — прим. ред.) в Айове».

Трамп также подчеркнул, что этот обман уже седьмой по счету со стороны демократов.

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