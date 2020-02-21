Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы «растаскивать» страны. Об этом он сказал в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Политик считает, что некоторым нравится разделять Россию и Украину, кроме того, эта задача очень важна для них.

«Потому что любое объединение России и Украины... — это создание конкурентов», — добавил президент.

Он отметил, что, вероятно, иметь сильного глобального конкурента никто не хочет.

«Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — резюмировал Путин.

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