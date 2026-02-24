Россиянам рассказали, на сколько подорожают импортные товары из-за НДС

В России импортные товары на маркетплейсах могут подорожать как минимум на 5%, а в перспективе — до 20% по мере поэтапного роста НДС к 2030 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» гендиректор группы компаний «Далини», депутат Госсовета республики Татарстан, председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Татарстане Руслан Нигматулин.

«Если налог на добавленную стоимость будет введен для импортных товаров, его фактически оплатят конечные покупатели. Любое повышение налоговой нагрузки неизбежно перекладывается на потребителя. Если НДС введут, то оплатят его покупатели — жители нашей страны. Любое повышение налогов ложится на конечного потребителя. Ожидаемо, в этой ситуации селлеры заложат затраты в цену товаров. Рост цен будет как минимум сопоставим со ставкой налога — на 5% на первом этапе, а затем постепенно может достичь 20% к 2030 году», — отметил Нигматулин.

По его мнению, резкого скачка цен на зарубежные товары не произойдет: повышение планируется поэтапным и будет ощущаться примерно как ежегодное удорожание на фоне инфляции.

Эксперт допустил кратковременное сокращение ассортимента импортной продукции на электронных торговых площадках, однако считает, что эффект не будет длительным.

«Маркетплейсы так плотно вошли в нашу жизнь, что не стоит ожидать серьезного сокращения покупок на них», — подчеркнул он.

В то же время определенные преимущества могут получить российские производители, представленные на онлайн-площадках, считает Нигматулин. Однако из-за постепенного характера повышения налога значительного перераспределения спроса может и не произойти, добавил эксперт.

По мнению депутата, дополнительную выгоду способны получить офлайн-продавцы и оптовые поставщики тех же импортных товаров, которые по-прежнему не будут платить НДС.

«Впрочем, традиционный ретейл несет более высокие накладные расходы, из-за чего его цены зачастую оказываются выше, чем у маркетплейсов. Не случайно в последние годы офлайн-предприниматели регулярно обращаются к правительству с просьбами о поддержке, указывая на сложную конкуренцию с онлайн-платформами», — заключил Нигматулин.

Минэкономразвития выступило с инициативой оперативно внедрить систему налогообложения НДС для импортной продукции, реализуемой на торговых онлайн-платформах. Согласно предложению, налог будет распространяться на зарубежные товары, стоимость которых превышает 1 тыс. рублей. Первоначально запуск данного механизма был запланирован на 2027 год, но сейчас ведется обсуждение возможности начать его работу значительно раньше. Такой шаг даст возможность увеличить поступления в государственный бюджет уже в обозримой перспективе — в течение нескольких ближайших месяцев. Эксперты, однако, указали на вероятные негативные последствия: дополнительное налоговое обременение, скорее всего, приведет к повышению розничных цен на соответствующую категорию товаров.

Ранее россиянам пообещали, что ассортимент импортных товаров из-за НДС не сократится.