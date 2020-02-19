Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу организации.

Как известно, начало заседаний отложено на десять дней.

Отмечается, что это сделали для решения вопросов с выдачей визы США Воронцову, который на данный момент ждет ее в Москве.

Как уведомили в ООН, члены других делегаций по срочной встрече возражений не выказали, однако, ее проведение зависит от нынешнего финансирования.

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