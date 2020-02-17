Жириновский предложил не брать на работу россиян без прививок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что непривитых россиян нельзя брать на работу. В связи с этим он предложил внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс, цитирует РИА «Новости».

По мнению политика, люди, которые отказываются от прививок против разных болезней, не стоит брать на работу, так как они нарушают права тех, кто делал прививки, и могут их заразить.

«Одни делают прививки, другие не делают. Нужна статистика», — отметил Жириновский.

Он также потребовал, чтобы работодатели разрешили россиянам оставаться дома даже при отсутствии бюллетеня.

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