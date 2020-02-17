Япония пока не подтвердила приезд Абэ на День Победы в Москву

Японская сторона пока официально не подтвердила, что премьер Синдзо Абэ приедет в Москву на День Победы 9 мая в Москву. Об этом ТАСС рассказал замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

Он отметил, что ему пока неизвестно о том, состоится ли визит Абэ на празднование 9 мая.

«Не получили пока [подтверждение]», — отметил Моргулов.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

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