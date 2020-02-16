Послу России в Турции продолжают поступать интернет-угрозы

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что пользователи социальных сетей продолжают писать угрозы в его адрес, РИА «Новости».

«Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», — сообщил Ерхов.

По мнению дипломата, последние события в Сирии вызвали всплеск антироссийских интернет-настроений. Он убежден, что такие угрозы нельзя игнорировать, потому что они направлены не только на него, но и на всю Россию.

Ранее Анкара усилила охрану российского посольства, что подтвердили турецкая и российская стороны.

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