Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответ британского МИД на слова президента России Владимира Путина о том, что, пока он стоит во главе государства, в России не будет легализации однополых браков. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

Ранее в ответ на слова Путина, Великобритания призвала международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, отметив, что страна гордится легализацией однополых браков.

После этого Пушков заявил, что не вполне понял пафос такого заявления. Он подчеркнул, что, если в Великобритании хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола — это их дело, Россия ничего им не навязывает. Однако, в свою очередь, и чуждые понятия российская сторона не примет.

Политик также отметил, что ответ на заявление содержится в юмористической пантомиме «Папа вам — не мама» с участием украинского президента Владимира Зеленского в качестве актера.

Пушков считает, что даже если Зеленский во имя «толерантности» так больше не считает, он был абсолютно прав в этом.

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