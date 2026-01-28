Размер шрифта
Блогер Гусейн Гасанов попросил прекратить уголовное преследование

Baza: блогер Гасанов попросил прекратить в отношении него дело об отмывании денег
Гусейн Гасанов/vk.com

Блогер Гусейн Гасанов и его адвокат Михаил Юсупов попросили прекратить уголовное преследование. Об этом сообщает Baza.

Гасанов заявил, что не осознавал преступный характер своих действий. Он считал, что все сэкономленные средства получены от законной предпринимательской деятельности.

28 января в прокуратуру Южного административного округа Москвы поступило уголовное дело в отношении Гусейна Гасанова.

В прокуратуре отметили, что предварительное расследование по делу завершено. Гасанову заочно предъявили обвинение в легализации денег в особо крупном размере, полученных преступным путем. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, блогер объявлен в розыск.

Следствие установило, что, будучи индивидуальным предпринимателем, Гасанов скрыл свой настоящий заработок и не уплатил налоги в бюджет России на сумму более 170 млн рублей.

В ведомстве добавили, что для придания законного вида преступным деньгам блогер провел несколько финансовых операций и заключил сделку по купле-продаже недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде. Общая сумма сделки превысила 68 млн рублей.

