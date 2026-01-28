Размер шрифта
Уехавший на Украину журналист Киселев оставил в России миллионные долги

ТАСС: уехавший на Украину журналист Киселев накопил в РФ долги на 3,4 млн рублей
Антон Денисов/РИА Новости

Журналист Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов), заочно арестованный по делу о создании террористического сообщества и объявленный в розыск, накопил в России крупную задолженность. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, за Киселевым значится долг на сумму почти 3,4 млн рублей. Из них более 2,8 млн – это долги по кредитам.

Как следует из банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении Киселева открыты 29 исполнительных производств.

1 января суд заочно заключил Киселева под стражу сроком на два месяца с момента задержания его на территории России или экстрадиции. С октября 2025-го он объявлен в международный розыск.

В 2022 году Минюст РФ внес Евгения Киселева в список иностранных агентов. По данным ведомства, журналист занимался политической деятельностью, которую спонсировала Украина. В 2016 году Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

Киселев руководил телекомпанией НТВ в 2000—2001 годах. Он также вел программы на российских телеканалах ТНТ и ТВ-6. В 2009 году переехал на Украину, где работал на канале «Интер» и других украинских каналах.

Ранее в Москве арестовали две квартиры писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) стоимостью около 55 млн.
 
