Массовое отравление детей произошло в Костромской области после ремонта водопровода

Более 10 детей обратились к врачам с признаками инфекции в Костромской области

В деревне Шолохово Костромской области более 10 детей обратились к врачам с признаками острого инфекционного заболевания после ремонта местного водопровода. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Среди обратившихся к врачам более десяти детей», — сказал собеседник агентства.

В прокуратуре региона добавили, что точное количество обратившихся к медикам пока устанавливается, в деревне специалисты берут пробы воды.

Накануне прокуратура Костромской области начала проверку после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово, заявив, что привлечет к проверке специалистов Роспотребнадзора.

Причиной проверки стали жалобы жителей костромской деревни на то, что после ремонта местного водопровода у людей начали проявляться симптомы инфекционной болезни — поднялась температура до 38-39°C, появилась тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле.

Следственным управлением Следственного комитета по Костромской области было возбуждено уголовное дело «о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в Подмосковье семья лишилась жилья из-за «ядовитого» соседского ремонта.