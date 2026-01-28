Размер шрифта
В Петербурге задержали работающего на Минобороны водителя за призывы к экстремизму

78.ru: в Петербурге водителя Минобороны заподозрили в пропаганде нацизма
Кадр из видео/Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали водителя, сотрудничавшего с Министерством обороны России, по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом 78.ru сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По его данным, мужчина работал водителем грузового автомобиля и по служебным заданиям перевозил личные вещи курсантов Минобороны на стирку. Вне рабочего времени он вел Telegram-канал, где размещал материалы с пропагандой нацистской идеологии и публиковал призывы к физической расправе над выходцами из республик Северного Кавказа.

Интерес силовых структур привлекла активность подозреваемого в социальных сетях. В ходе проверки было установлено, что он систематически распространял экстремистские взгляды, что и стало основанием для задержания.

Мужчине вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В случае признания вины ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее жителя Сахалина арестовали за оправдание терроризма.
 
