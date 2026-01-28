Размер шрифта
В Латвии призывают отключить свет посольству России

Осужденный в России наемник ВСУ из Латвии призывает отключить свет посольству РФ
Наемник ВСУ из Латвии Юрис Улманис, заочно осужденный в России за участие в боевых действиях на стороне Украины, собирает подписи, чтобы отключить свет в посольстве РФ в Риге. Об этом сообщает портал Baltnews.

«Мы вместе можем в эти холодные январские и февральские недели создать для сотрудников посольства России крайне некомфортные условия работы», — приводит портал его слова.

Для подачи инициативы на рассмотрение сейма Литвы требуется собрать шесть тысяч подписей.

20 января в России Юриса Улманиса заочно приговорили к 14 годам за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Следствие и суд установили, что в 2022 году Улманис прибыл на Украину и вступил в формирование «Карпатская Сечь». За деньги он воевал на территориях Украины и Донецкой Народной Республики против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.
 
