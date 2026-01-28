Размер шрифта
На Западе назвали условие уничтожения России

MWM: Россия будет уничтожена Западом, если лишится ядерного оружия
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Коллективный Запад уничтожит Россию, если она лишится своего ядерного оружия. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, касающееся значения ядерного оружия для стратегической безопасности государства.

«Его заявление последовало за многочисленными намеками западных аналитиков и официальных лиц на то, что если бы у России не было мощного ядерного сдерживания, она, вероятно, подверглась бы коллективному нападению со стороны стран — членов НАТО», — отметили авторы статьи.

Обозреватели вспомнили комментарии ряда политиков и офицеров из государств — членов Североатлантического альянса, которые говорили о сдерживающей роли российского ядерного оружия для западных держав. В частности, журналисты обратили внимание на слова бывшего президента США Джо Байдена, который после начала специальной военной операции России отказался «рисковать третьей мировой войной ради Украины».

26 января Медведев дал интервью для газеты «Коммерсантъ», в ходе которого высказался о значении ядерного оружия для России. По словам политика, без такого оружия ни Советского Союза, ни России могло бы уже не быть.

Ранее в США признали наличие у России крупнейшего ядерного арсенала.
 
