Переговоры о мире на Украине

ОАК подписала договор о производстве самолетов SJ-100 в Индии

ОАК и HAL подписали договор о совместном производстве самолетов SJ-100
Нина Падалко/РИА Новости

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав «Ростеха») подписала договор о совместном производстве самолетов SJ-100 с индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics (HAL). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, подписание договора состоялось на полях международной авиационной выставки Wings India.

В ОАК уточнили, что соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества между российской и индийской компаниями. В частности, HAL будет содействовать ОАК в процессе сертификации и валидации сертификата типа Superjet в Индии. ОАК, в свою очередь, посодействует HAL в организации и переоснащении производственных мощностей для выпуска самолетов SJ-100, оказания услуг по проектированию и привлечения специалистов.

Заключение соглашения стало важным этапом на пути подписанию генерального соглашения, которое включит в себя дорожную карту, временные рамки, финансовые показатели и подробное распределение рабочих усилий сторон.

23 января «Ростех» сообщал, что двигатели ПД-8, предназначенные для установки на импортозамещенный самолет Superjet 100, успешно прошли испытания на устойчивость к столкновению со стаей птиц.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) уточнили, что проверка проводилась на испытательном стенде «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. В работающий на максимальной взлетной мощности двигатель, развивающий тягу в 8 тонн, из специальной установки были выпущены четыре тушки птиц одновременно.

Ранее Минпромторг показал интерьер импортозамещенного Superjet 100, собранного по серийной технологии.
 
