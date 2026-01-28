Подростка избили из-за цветных волос в туалете торгового центра в Кузбассе

В Новокузнецке подростка избили из-за синих волос. По словам свидетелей, драка произошла еще во время январских каникул, но видео появилось лишь сейчас, его опубликовал Telegram-канал «GORODAD».

На молодого человека, как уточняется, напали в туалете ТРЦ «Планета» в Новокузнецке.

По данным источника, нападавшим не понравился цвет волос жертвы, и хулиганы стали толкать школьника, повалили его на пол, начали бить по голове и лицу руками и ногами, пытаясь вырвать волосы. В основном удары наносил один подросток, а остальные поддерживали его и подстрекали.

В конце концов очевидцы пригрозили вызвать помощь, и подростки покинули туалет, однако драка продолжилась на улице. О самочувствии пострадавшего после инцидента не сообщается. В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Участники инцидента установлены. В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях», — заявили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Ранее девятиклассника травили месяц и избили толпой возле школы в Нижегородской области.