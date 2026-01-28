В Белоруссии оценили возможности для переговоров с Польшей и странами Балтии

Министерство иностранных дел Белоруссии неоднократно предлагало возможности для переговоров Польше и странам Балтии, но ответа не последовало. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает агентство БелТА.

«Ответа никакого нет, ни по каким каналам», — сказал военный.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ведомство наблюдает беспрецедентную милитаризацию вдоль периметра республики. Военный указал на факты нарушения границ в воздушном пространстве республики. Он отметил, что более 2,2 тысяч самолетов тактической авиации дислоцированы в Европе, из которых 130 находится в Польше и странах Балтии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границах Белоруссии спокойнее не становится. Он отметил, что республика окружены военными подразделениями со всех сторон.

Ранее в Белоруссии рассказали о модернизации и переоснащении вооруженных сил.