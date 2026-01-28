Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

ОАК подписала соглашение с Flamingo Aerospace на шесть Ил-114-300

ОАК подписала с Индией предварительное соглашение на поставку шести Ил-114-300
Пресс-Служба ГК «Ростех»/РИА «Новости»

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав «Ростеха») подписала предварительное соглашение с индийской компанией Flamingo Aerospace на поставку шести Ил-114-300 Об этом сообщает РИА Новости.

«Программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации. Поставка шести самолетов Ил-114-300 станет первым этапом», — заявили в ОАК.

В сообщении также отмечается, что российская компания предоставит Flamingo Aerospace дорожную карту развития авиационных компетенций, что позволит Индии постепенно «наращивать возможности сборки, модификации, технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов, а также развития инфраструктуры».

Официальная церемония подписания прошла в рамках международной авиационной выставки Wings India 2026 в аэропорту Бегумпет в Индии.

До этого Россия заключила договор о совместном производстве самолетов SJ-100 с индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics (HAL).

Ранее в Ростехе заявили об успешном преодолении Ил-114-300 и SJ-100 маршрута до Индии.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!