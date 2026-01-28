Премьер Дании призвала Евросоюз и США к единству на фоне «российской угрозы»

Премьер Дании Фредериксен: Россия не хочет мира с Европой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны Европейского союза и США к единству на фоне «российской угрозы». Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Выступая перед студентами Института политических исследований в Париже, Фредериксен заявила, что «Россия не хочет мира с Европой».

Комментируя недавнюю напряженность в отношениях ЕС и США из-за Гренландии, датский премьер заявила, что обе стороны разделяют обеспокоенность относительно безопасности в Арктике и попытаются вместе найти путь решения проблемы.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее в Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления со стороны США.