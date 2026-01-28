Врач назвал анализы, которые нужно сдавать ежегодно

Deia: анализ крови на липидный профиль и витамин D нужно сдавать каждый год

Для раннего выявления скрытых проблем со здоровьем каждому человеку стоит ежегодно сдавать восемь ключевых анализов. Об этом рассказал испанский врач общей практики Александр Олмос из Университетской больницы Сон Эспасес. Его рекомендации опубликовало издание Deia.

По словам специалиста, базовая ежегодная проверка здоровья должна включать анализ крови на С-реактивный белок и гомоцистеин. Эти показатели позволяют выявить хроническое воспаление, которое может долго протекать бессимптомно и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных нарушений.

Также Олмос советует регулярно проверять уровень магния и витамина D. Дефицит этих веществ, по его словам, напрямую влияет на работу иммунной и гормональной систем, состояние костей, мышц и нервной системы.

Отдельное внимание врач рекомендует уделять обмену углеводов. Вместо стандартного измерения уровня глюкозы в крови он предлагает сдавать анализ на инсулин и рассчитывать индекс HOMA — показатель инсулинорезистентности, который позволяет раньше выявить риск развития диабета второго типа и метаболического синдрома.

Для оценки состояния сердца и сосудов Олмос настаивает на расширенном анализе липидного профиля. Терапевт подчеркивает, что одного показателя общего холестерина недостаточно: важно знать соотношение различных фракций липидов, которые по-разному влияют на риск атеросклероза и инфаркта.

Восьмым пунктом врач называет эпигенетическое исследование. Такой анализ, по его словам, помогает определить, какие гены у человека активны в данный момент, какие питательные вещества ему особенно необходимы и как образ жизни влияет на процессы старения и риск заболеваний.

Олмос отмечает, что эти исследования не заменяют консультацию врача, но позволяют выявить потенциальные проблемы задолго до появления симптомов и вовремя скорректировать питание, физическую активность и лечение.

