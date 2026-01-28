Вратарь «ПСЖ» Сафонов заявлен на матч Лиги чемпионов

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оказался в заявке команды на матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.

Игра с английским «Ньюкаслом» состоится 28 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее Сафонов сообщил, что вернулся к тренировкам после травмы руки.