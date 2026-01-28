Суд рассмотрит иск Бородина к Пугачевой

Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

В материалах указано, что в среду суд вынес определения о принятии иска к производству и о подготовке дела к судебному разбирательству. Согласно данным суда, беседа назначена на 10 марта 2026 года.

В начале декабря Бородин заявил в беседе с NEWS.ru, что через суд добивается лишения звания народной артистки у Пугачевой. По его мнению, артистка получает деньги за свои высказывания и осознанно наносит «вред» российскому обществу.

В ноябре Пугачева дала интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В нем певица откровенно рассказала про свою жизнь, а также ответила на обвинения в предательстве. Наибольшее возмущение среди части общества вызвали слова певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Певица заявила, что он был приличным и порядочным человеком.

Ветеран Афганистана Александр Трещев считает, что в интервью Пугачева опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ. Трещев предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска против Пугачевой.

Ранее в Новосибирске Алла Пугачева получила условный срок за кражу.