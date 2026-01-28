Ларису Долину заметили на прощании с режиссером Олейниковым

Певица Лариса Долина посетила прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Долина отметила, что Олейников был ее товарищем. Артистка заявила, что режиссер был профессионалом высочайшего класса.

«Но для меня не это важно. Важно, что был очень веселым человеком, и в его компании всегда чувствовала себя очень хорошо. Ну а потом он был Сашиным другом, Саши Абдулова. И все друзья Саши – мои друзья», — поделилась певица.

Александра Олейникова не стало 24 января в возрасте 60 лет. По данным канала Mash, шоумен и три его приятеля пришли в бар из ресторана неподалеку. Спустя десять минут режиссер вышел подышать без куртки в мороз -15°, а после, по словам очевидцев, упал.

Олейников пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Он работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании.

