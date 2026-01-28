Размер шрифта
Пожарные спасли мальчика, провалившегося в канализацию, копая яму в снегу

В США пожарные спасли школьника, провалившегося в канализацию
Fairfax County Police

В Вирджинии пожарные спасли восьмилетнего мальчика, который провалился в канализацию, копая яму в снегу, пишет Daily Mail.

По данным пожарно-спасательной службы округа, ребенок играл на улице и не заметил слив, скрытый под слоем снега, в результате чего упал внутрь и оказался заблокирован в трубе, напоминающей туннель.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Первоначально они попытались снять металлическую решетку в канализации, однако она оказалась замерзшей. После этого пожарные приняли решение выкапывать ребенка вручную, чтобы избежать травм.

Операция по спасению заняла менее 10 минут. Школьник не получил серьезных травм. Как сообщили пожарные, ребенок был в хорошем настроении и смеялся, когда его передали родителям. Капитан пожарной службы Майк Эдди отметил, что команда испытала облегчение, убедившись, что школьник не пострадал. По его словам, пожарные ранее не сталкивались с подобными случаями, однако были рады благополучному исходу.

Ранее пожарные помогли школьнику, который случайно защелкнул кодовый замок в носу.
 
