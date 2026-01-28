Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики

Глава евродипломатии Кая Каллас в ходе оборонной конференции ЕС заявила о необходимости рассмотреть расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений во внешней политике и коллективной безопасности Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время такие решения относятся к исключительной компетенции государств-членов ЕС, а требованием для их принятия является единогласное решение.

По мнению Каллас, Евросоюзу необходимо подумать над увеличением эффективности его деятельности. В частности, она предлагает вдохновляться многолетним процессом, при котором внутренние вопросы европейских стран перешли на поле коллективного обсуждения. Кроме того, Каллас считает, что необходимо изучить положения договоров, связанных с военными решениями.

«Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности», — сказала она.

Глава евродипломатии отметила, что некоторые страны ЕС используют единогласие в качестве инструмента торга. По ее мнению, не должно быть так, чтобы вето одной страны определяло политику всей Европы.

Ранее глава евродипломатии рассказала, как усилить оборону Евросоюза.