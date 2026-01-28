Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики

Каллас: нужно рассмотреть лишение стран ЕС права вето во внешней политике
Liesa Johannssen/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас в ходе оборонной конференции ЕС заявила о необходимости рассмотреть расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений во внешней политике и коллективной безопасности Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время такие решения относятся к исключительной компетенции государств-членов ЕС, а требованием для их принятия является единогласное решение.

По мнению Каллас, Евросоюзу необходимо подумать над увеличением эффективности его деятельности. В частности, она предлагает вдохновляться многолетним процессом, при котором внутренние вопросы европейских стран перешли на поле коллективного обсуждения. Кроме того, Каллас считает, что необходимо изучить положения договоров, связанных с военными решениями.

«Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности», — сказала она.

Глава евродипломатии отметила, что некоторые страны ЕС используют единогласие в качестве инструмента торга. По ее мнению, не должно быть так, чтобы вето одной страны определяло политику всей Европы.

Ранее глава евродипломатии рассказала, как усилить оборону Евросоюза.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!