В Госдуме задались одним вопросом после слов МИД Украины о двух мирных соглашениях

Два отдельных соглашения по урегулированию на Украине – между Россией и США, а также между Украиной и Соединенными Штатами – могут оказаться юридически неверными, поскольку по проблеме принадлежности Донбасса речь идет об отношениях Москвы и Киева. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова, оценивая соответствующее заявление МИД Украины.

«Территориальный спор, один из пунктов такого мирного соглашения, должен быть урегулирован все-таки между Россией и Украиной, а не между США, Украиной и Россией. Поэтому вопрос у меня к юристам, к международным юристам, насколько этот документ будет потом иметь силу, если между Россией и Украиной он не будет подписан», — подчеркнула парламентарий.

По словам Журовой, вопрос о подписании мирного соглашения является важным, Москве не нужно допускать «лазеек» и «отступных» в этой сфере.

Депутат не исключила, что в качестве промежуточного этапа в целях прекращения конфликта соответствующие отдельные соглашения между Россией и США, а также между Украиной и США могут быть заключены, однако «окончательный документ» со всеми «территориальными нюансами», считает собеседник, возможен «только между Украиной и Россией».

Министр иностранных дел республики Андрей Сибига заявлял, что 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США, и отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией.

