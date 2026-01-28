Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин решил обезопасить сбережения и отдал 8 млн рублей мошенникам

В Воронежской области мужчина отдал мошенникам 8 млн рублей
В Воронежской области 56-летний мужчина поверил аферистам и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что мужчине из Поворинского района стали звонить лжесотрудники службы безопасности банка. Аферисты предложили ему «обезопасить» сбережения, отправив их на «безопасный счет».

Мужчина поверил злоумышленникам и последовал их инструкциям. Он снял наличные и отдал их курьеру преступников, а тот взамен дал жертве «расписку».

В результате действий обманщиков мужчина потерял почти 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее екатеринбурженка отдала мошенникам 12 млн рублей в пакете.
 
