«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США

Великобритания согласится принятия участие в предложенной президентом России Владимиром Путиным встрече лидеров постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН, если на встречу согласятся США, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в государственных структурах России.

По мнению российских властей, Лондон в данном вопросе, вероятнее всего, поддержит решение Вашингтона.

На данный момент Соединенные Штаты и Великобритания не обозначили свою позицию по отношению к инициативе российского лидера.

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД России назвали возможные сроки встречи лидеров стран СБ ООН

— Посол США: Трамп рассматривает идею Путина о встрече лидеров СБ ООН

— Согласны на саммит: ООН, КНР и Франция поддержали Путина