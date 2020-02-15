«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США
Великобритания согласится принятия участие в предложенной президентом России Владимиром Путиным встрече лидеров постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН, если на встречу согласятся США, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в государственных структурах России.
По мнению российских властей, Лондон в данном вопросе, вероятнее всего, поддержит решение Вашингтона.
На данный момент Соединенные Штаты и Великобритания не обозначили свою позицию по отношению к инициативе российского лидера.
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
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