В Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности

Международная конференция по безопасности, собравшая около 800 участников, открылась в Мюнхене, сообщает ТАСС.

Отмечается, что помимо политиков, 56-я конференция приняла представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Российскую сторону на мероприятии представляет глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Глава конференции Вольфганг Ишингер, открывая мероприятие, назвал современность «эпохой безнаказанности» и отметил, что коллективных усилий становится недостаточно для урегулирования кризисов и угроз международной безопасности.

По словам Ишингера, мир становится менее западным, люди продолжают гибнуть, а гонка вооружений набирает обороты. Россия, по мнению главы конференции, от западного мира все больше отдаляется.

Кроме того, глава конференции назвал лауреата Премии имени Эвальда фон Клейста за заслуги в деле примирения и урегулирования конфликтов, в этом году им стала Организация Объединенных Наций.