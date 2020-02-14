Офис Зеленского опроверг слухи о его встрече с Патрушевым в Омане

Офис президента Украины опроверг информацию СМИ о том, что украинский лидер Владимир Зеленский встречался в ходе своего визита в Оман с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, передает ТАСС.

«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым», — говорится на сайте главы Украины.

Кроме того, офис Зеленского рассчитывает на то, что программа «Схема» решится на опровержение информации, не соответствующей действительности.

«Мы обращаемся в суд с иском, в котором требуем опровержений и извинений», — указано в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютным враньем информацию о встрече политиков.

Известно, что Зеленский посетил Оман в начале января, восьмого числа он прервал свою поездку из-за крушения украинского пассажирского самолета в столице Ирана и вернулся в Киев.

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