Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он написал в своем Facebook.

Молодой человек заявил, что его семья оказывает на него давление.

Кроме того, по словам Назарбаева, он владеет информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».

Внук первого президента Казахстана отметил, что о всех подробностях упоминаемого он рассказал интервью британской газете Times.

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