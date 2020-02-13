Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
close
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он написал в своем Facebook.
Молодой человек заявил, что его семья оказывает на него давление.
Кроме того, по словам Назарбаева, он владеет информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».
Внук первого президента Казахстана отметил, что о всех подробностях упоминаемого он рассказал интервью британской газете Times.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Назарбаев рассказал, чем его поразил Путин при знакомстве
— Назарбаев рассказал о реакции Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане
— Назарбаев предложил создать альянс лидеров за безъядерное оружие