В Госдуме задумались о присвоении экс-президентам пожизненного статуса сенаторов

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. Об этом пишет РИА «Новости».

Однако, как уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, они смогут при желании отказаться от этих полномочий.

Инициатива объясняется тем, что поскольку экс-главы государства имеют колоссальный опыт и знания в данной сфере, они могут быть полезны в рамках работы Совфеда.

Отмечается, что идея такой поправки возникла исходя из опыта работы верхних палат парламента в различных странах.

Если данная инициатива будет поддержана, то изменения внесут в главу 5 «Федеральное Собрание» Конституции, а именно в статью 95 о порядке формирования Совета Федерации.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.