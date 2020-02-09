Правящая партия Азербайджана заявила о победе на выборах

Правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан» заявила о своей победе на парламентских выборах. Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнительный секретарь правящей партии Азербайджана «Новый Азербайджан» Али Ахмедов.

«Завершились внеочередные выборы. Проведенные экзит-полы показывают победу нашей партии. Я могу поздравить членов нашей партии с очередной победой «Новый Азербайджан», — написал он.

Также Ахмедов поблагодарил всех избирателей.

Ранее результаты экзит-пола говорили о победе «Нового Азербайджана» на выборах.

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