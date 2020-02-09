Власти Венесуэлы сочли Гуайдо ответственным за санкции США
Власти Венесуэлы считают, что оппозиционер Хуан Гуаидо мог быть ответственен за последние санкции, которые США ввели в отношении этой латиноамериканской страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-президента Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тареку эль-Айссами.
По его словам, генпрокуратура Боливарианской Республики должна инициировать расследование протива Гуайдо.
При этом парламентарий назвал его «предателем страны».
Эль-Айссами заявил, что Гуаидо посещал Вашингтон еще и для того, чтобы попросить ввести ограничительные меры против Каракаса.
21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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