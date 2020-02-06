Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин утвердил указ о назначении Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как стало известно, губернатор данного региона Максим Решетников досрочно сложил свои полномочия.

Отмечается, что Махонин будет числиться врио до вступления в должность лица, которого изберут губернатором Пермского края.

Ранее Махонин руководил Управлением ФАС России по Пермскому краю, после чего был начальником управления топливно-энергетического комплекса ФАС России.