Рейтинг Зеленского упал на 3% за месяц

Около 32% опрошенных украинцев не доверяют украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса соцгруппы «Рейтинг».

Как показал опрос, доверяют президенту 59% жителей Украины. Месяцем ранее граждане относились к Зеленскому иначе: было 62% доверяющих против 31% тех, кто ему не доверял.

Отмечается, что уровень доверия респондентов к другим политикам Украины имеет отрицательный баланс.

Опрос был проведен с 22 по 26 января 2020 года. В нем поучаствовали 2,5 тысячи человек.

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