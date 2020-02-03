Савченко: Зеленский «идет не тем путем»
Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и «идет не тем путем». Об этом сообщает телеканал ZIK.
По ее словам, их выполнение «очень хромает».
«Украинцы начинают не верить», — сказала Савченко.
Она считает, что после победы Зеленского на выборах у власти на Украине встали представители «болота», а в партию главы государства «Слуга народа» попали люди, не умеющие думать.
Савченко подчеркнула, что «власть сдает Украину под внешнее влияние и управление».
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