Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и «идет не тем путем». Об этом сообщает телеканал ZIK.

По ее словам, их выполнение «очень хромает».

«Украинцы начинают не верить», — сказала Савченко.

Она считает, что после победы Зеленского на выборах у власти на Украине встали представители «болота», а в партию главы государства «Слуга народа» попали люди, не умеющие думать.

Савченко подчеркнула, что «власть сдает Украину под внешнее влияние и управление».

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