Названа опасность длительного пребывания без отношений

В последние годы медиа все чаще представляют одиночество как осознанный жизненный выбор и форму самореализации. Однако новое крупное исследование доказало, что длительное отсутствие романтических отношений в молодом возрасте имеет негативные последствия для психологического благополучия. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Команда исследователей из Цюрихского университета проанализировала данные более чем 17 тысяч молодых людей из Германии и Великобритании. Все участники на старте исследования (в 16 лет) не имели опыта романтических отношений и затем ежегодно проходили опросы вплоть до 29 лет.

Анализ показал, что более длительное одиночество в среднем характерно для мужчин, людей с более высоким уровнем образования и молодых взрослых с более низким текущим уровнем субъективного благополучия.

По словам Майкла Крамера, старшего исследователя кафедры психологии, результаты подтверждают, что как социально-демографические факторы (например, образование), так и психологические характеристики (самочувствие и удовлетворенность жизнью) влияют на вероятность вступления в первые отношения. Более сильная ориентация на образование, как и в предыдущих социологических работах, связана с откладыванием отношений.

Исследователи также сравнили динамику благополучия у тех, кто долго оставался без партнера, и у тех, кто начал отношения позже. Выяснилось, что при продолжительном одиночестве снижается удовлетворенность жизнью, усиливается чувство одиночества, нарастают симптомы депрессии.

Эти тенденции были схожими как у мужчин, так и у женщин. В подростковом возрасте различия между группами были минимальны, но со временем становились все более выраженными.

Когда молодые люди вступали в романтические отношения, их благополучие заметно улучшалось: повышалась удовлетворённость жизнью, снижалось чувство одиночества — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

«Наши результаты показывают, что длительное одиночество связано с умеренными рисками для благополучия», — отметил Майкл Крамер.

По его словам, чем дольше человек остается без партнера, тем сильнее накапливаются различия в самочувствии, а сниженное благополучие, в свою очередь, повышает вероятность оставаться одиноким и дальше. Это может особенно осложнять вступление в отношения.

Ранее был назван неочевидный фактор, формирующий поток мыслей.