В Смоленской области мужчина избил пожилого соседа по общежитию до комы

В Смоленской области мужчину задержали за избиение соседа до потери сознания

Жителя Смоленской области подозревают в нанесении серьезных травм 62-летнему мужчине. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одном из общежитий Вязьмы. По версии следствия, между мужчиной и его пожилым соседом произошла ссора на бытовой почве. Во время конфликта подозреваемый ударил соседа по голове, после чего тот упал и потерял сознание.

Медики госпитализировали пострадавшего, но в сознание он так и не пришел.

Как сообщает издание «Блокнот», агрессором является 21-летний мигрант, после нападения его оппонент впал в кому. Причиной конфликта стало «адекватное замечание», которое сосед сделал иностранцу. В больницу пожилой мужчина попал в критическом состоянии.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

«Обвиняемый задержан, сотрудники СК намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации Следкома.

На данный момент проводятся следственные мероприятия.

