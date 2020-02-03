Посол Британии в РФ: Brexit никак не повлияет на российско-британские отношения

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт заявила, что Brexit вряд ли повлияет на отношения между Москвой и Лондоном, а также на простых российских и британских граждан. Об этом она сказала в интервью газете «Коммерсантъ».

Дипломат отметила, что все связанные с санкциями законы, принятые в Британии, не подлежат отмене.

«В 2020 году мы будем проходить период имплементации с ЕС, с точки зрения законов ничего не изменится. Но к концу года мы уже начнем определять важные направления будущей политики, пока точного их контура нет», — рассказала Броннерт.

При этом она отметила, что товарооборот между Россией и Британией увеличивается.

Броннерт уточнила, что этот показатель установился на отметке в $20 млрд.