В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, только Польша признает это якобы право на выплаты от России, так как это «польская фантазия» и она не связана с международным правом.

«Никто в мире больше этого «права» не признает», — добавил он.

Он считает, что Польша ничего не получит от России. Ее шансы на репарации «ниже нуля».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова Яблонского.

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