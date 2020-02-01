Палестина разрывает отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестина уведомила США и Израиль о разрыве всех отношений после предложенной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на выступление главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса на заседании Лиги арабских государств.

Палестинская национальная администрация направила письма в США и Израиль, премьер-министру Беньямину Нетаньяху, заявил Аббас. В данных письмах стороны были уведомлены о намерении Палестины разорвать с ними отношения, в том числе в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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